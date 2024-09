Corinthians revela que dívida aumentou na gestão Augusto Melo e está na casa dos R$ 2,3 bilhões

Fred Luz, CEO do clube, afirmou que os gastos estão sob controle, com despesas variando entre R$ 311 milhões e R$ 326 milhões, ainda abaixo do que foi orçado

O Corinthians anunciou que sua dívida bruta atingiu R$ 2,3 bilhões, com R$ 139 milhões referentes a juros acumulados apenas no primeiro semestre deste ano. A atualização das finanças do clube foi feita durante o Dia da Transparência, evento realizado no CT Joaquim Grava, onde dirigentes apresentaram um relatório elaborado pela Ernst & Young e pelo escritório Alvarez & Marsal. Fred Luz, CEO do clube, ressaltou um crescimento significativo na arrecadação com patrocínios, que saltou de R$ 64 milhões para R$ 105 milhões. Até o momento, o Corinthians já arrecadou R$ 347 milhões dos R$ 374 milhões previstos em seu orçamento.

Luz também garantiu que os gastos do clube estão sob controle, com despesas variando entre R$ 311 milhões e R$ 326 milhões, ainda abaixo do que foi orçado. Além disso, o clube registrou um ganho de R$ 471 milhões em vitórias judiciais e um superávit de R$ 19 milhões na janela de transferências. O presidente Augusto Melo, que enfrenta um pedido de impeachment, fez um apelo por apoio à diretoria para que possam continuar seu trabalho sem interrupções.

O diretor financeiro Pedro Silveira apresentou um plano para lidar com a dívida da Neo Química Arena, que soma R$ 1,5 bilhão. A proposta inclui a criação de cotas de um fundo imobiliário, permitindo que torcedores possam investir e contribuir para a quitação dessa pendência. Embora a ideia tenha sido concebida na gestão anterior, ela ainda não foi colocada em prática.

