Clubes brasileiros prestam homenagem a Senna no aniversário de morte do ídolo

Tricampeão da Fórmula 1, piloto morreu há três décadas em acidente no GP de Ímola

Reprodução/Twitter Ao longo dos anos desde a morte do piloto, o Corinthians realizou algumas ações para homenagear o ídolo nacional



O clube do coração de Ayrton Senna, o Corinthians, prestou sua homenagem nesta quarta-feira (1º), dia em que a morte do piloto brasileiro completa 30 anos. “A manhã do dia 1º de maio de 1994 será para sempre uma das mais tristes da história do esporte mundial”, publicou o time nas redes sociais. Ao longo dos anos desde a morte do piloto, o Corinthians realizou algumas ações para homenagear o ídolo nacional. No Parque São Jorge, há uma réplica do capacete que o piloto utilizava. Em 2018, o time lançou uma camisa que homenageou Senna, na cor preta com detalhes dourados, utilizada como terceiro uniforme da equipe.

Corinthians, clube do coração

Há exatos 3️⃣0️⃣ anos, Ayrton Senna nos deixava e o Brasil caía em lágrimas com a perda de um dos seus maiores ídolos. 😢 A manhã do dia 1º de maio de 1994 será para sempre uma das mais tristes da história do esporte mundial. 🏁 Até hoje, Senna é lembrado pelos amantes da… pic.twitter.com/tXrFwnKwJq — Corinthians (@Corinthians) May 1, 2024

O grande rival do timão, o São Paulo, também recordou Senna com carinho e destacou que o piloto sempre demonstrou muito respeito pelo Tricolor. “Embora seu clube de coração no futebol não fosse o São Paulo, o piloto tricampeão mundial sempre demonstrou enorme respeito pelo Tricolor. Por mais de uma vez, Senna declarou que vibrou com as nossas conquistas internacionais em 1992 e 1993, nos bicampeonatos da Libertadores e do Mundial”, escreveu o clube do Morumbi no “X” (antigo Twitter).

Grande rival, São Paulo

No dia 1° de maio de 1994, há exatos 30 anos, um triste episódio ficou marcado na história do esporte: a morte de Ayrton Senna, ídolo dos brasileiros e admirado por todo o planeta, após trágico acidente na Fórmula 1. Embora seu clube de coração no futebol não fosse o São Paulo,… pic.twitter.com/TMxibgKmvm — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 1, 2024

O time da Bahia foi outro clube brasileiro a homenagear Senna com uma imagem remetendo às cores do capacete do piloto. “30 anos sem o ídolo Ayrton Senna”.

Bahia: Homenagem às cores do capacete

🇧🇷 Põe pra tocar o 𝑇𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑢𝑛𝑓𝑜!

30 anos sem o ídolo Ayrton Senna 💫

Uma homenagem do Tricolor de Aço#30AnosSemSenna #BBMP pic.twitter.com/bhnKdqfME8 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 1, 2024

O Palmeiras também não ficou de fora das homenagens.”Foi e sempre será um ídolo de todo o Brasil! 30 anos sem Ayrton, mas com Senna eternizado em nossa memória!”.

Palmeiras: “Eternizado em nossa memória”

Foi e sempre será um ídolo de todo o Brasil! 🇧🇷 30 anos sem Ayrton, mas com Senna eternizado em nossa memória! 💚#AvantiPalestra pic.twitter.com/TJBntX6r3Z — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 1, 2024

O Flamengo agradeceu as vitórias conquistadas por Senna e reforçou seu eterno legado. “O tempo passa, a lenda permanece e o legado vai além. Obrigado por tudo, ídolo”.

Flamengo: “Combinação entre talento e trabalho”

Há 30 anos, o país acordava mais cedo pra te ver brilhar. Nem todos conseguem entender a grandiosidade dos seus feitos. Dava a impressão de que qualquer corrida terminaria com Ayrton Senna da Silva em primeiro, o tema da vitória tocando e a bandeira do Brasil tremulando sobre… pic.twitter.com/0qyzoMUcxu — Flamengo (@Flamengo) May 1, 2024