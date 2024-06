COB divulga nomes de 238 dos 261 atletas que competirão pelo Brasil nas Olimpíadas

Nomes conhecidos como Jade Barbosa, Rayssa Leal, Gabriel Medina, Beatriz Haddad e Rafaela Silva estarão no maior evento esportivo do planeta

Rafael Bello/ COB Competição começa em 26 de julho



Faltando menos de um mês para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), divulgou nesta quinta-feira (27), os nomes dos atletas que irão representar o país na competição. Ao todo serão 259 vagas conquistadas e já temos 238 nomes confirmados para os jogos, sendo 138 mulheres, 93 homens e sete do hipismo ainda com gênero a definir. Entre as modalidades mais conhecidas, como ginástica artistica estão as já conhecidas Jade Barbosa, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Artur Nory. No judô a já campeã olímpica Rafaela Silva busca uma nova medalha, ao lado de Beatriz Souza, que conquistou nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 a medalha de bronze, e também dos Jogos Pan-Americanos Sênior 2017 de judô. Mayra Aguiar também estará na disputa. Na categoria masculina teremos Rafael Silva, conhecido como “baby”, além de Rafael Macedo e Guilherme Schimidt. No skate teremos Rayssa Leal na categoria street, Dora Varella, Gabriela Mazetto, Isadora Pacheco, Pâmela Rosa e Raicca Ventura. Na categoria surfe masculino o astro Gabriel Medina, João Chianca e Filipe Toledo. Já no tênis a número 20º do mundo Beatriz Haddad Maia, ao lado de Luisa Stefani e Laura Pigossi; no masculino Thiago Monteiro e Thiago Wild.

Algumas modalidades como Rugby, Hipismo e Tiro com arco não foram divulgados os nomes dos atletas. Para conferir todas as modalidades, nomes dos selecionados e equipes, acesse o site oficial da COB.