Confira como ficaram os confrontos das oitavas da Eurocopa

Próxima fase está prevista para acontecer a partir de sábado (29)

Thomas Boecker/DFB Final da Eurocopa vai acontecer no dia 14 de julho



Se encerrou nesta quarta-feira (26) a fase de grupos da Eurocopa. Após a vitória da Georgia sobre Portugal e a vitória da Turquia sobre a República Tcheca, ficou definido os confrontos das oitavas de finais, que começam no próximo sábado (29). A final está marcada para acontecer no dia 14 de julho. As quartas de final estão previstas para acontecer entre os dias 5 e 6 de julho, enquanto a Semifinal será realiza entre os dias 9 e 10. Das 24 seleções que participaram da fase de grupos, apenas 16 avançaram para a próxima fase. A eliminação mais chocante da disputa deste ano foi da Croácia, que só somou dois pontos, vindo de dois empates, e não conseguiu se classificar nem mesmo entre as terceiras melhores campanhas, e a Polônia, que perdeu dois dos três jogos e empatou no último. Confira como ficaram as disputas das oitavas da Eurocopa:

Sábado, 29 de junho:

13h – Suíça x Itália

16h – Alemanha x Dinamarca

Domingo, 30 de junho:

13h – Inglaterra x Sérvia

16h – Espanha x Geórgia

Segunda, 1 de julho

13h – França e Bélgica

16h – Portugal x Eslovênia

Terça, 2 de julho

13h – Romênia x Holanda

16h – Áustria x Turquia