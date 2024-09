COB marca eleição para presidente e vice para o dia 3 de outubro

Interessados em se candidatar têm até o dia 10 deste mês para registrar suas propostasa

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou que a eleição para os cargos de presidente e vice ocorrerá no dia 3 de outubro, logo após a conclusão da Olimpíada de Paris-2024. Durante a Assembleia Geral Ordinária, também serão escolhidos novos membros para o Conselho de Administração da entidade. Atualmente, Paulo Wanderley Teixeira ocupa a presidência do COB e é esperado que busque a reeleição, embora ainda não tenha formalizado sua candidatura. Por outro lado, Yane Marques, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, é a única a ter anunciado publicamente sua intenção de concorrer, mas também precisa oficializar sua candidatura.

Os interessados em se candidatar têm até o dia 10 deste mês para registrar suas propostas. Todos os candidatos passarão por um processo de verificação de integridade e regularidade antes da eleição. O evento eleitoral será realizado no auditório do Centro de Treinamento do COB, localizado no Rio de Janeiro. Paulo Wanderley está à frente do COB desde 2017, quando assumiu o cargo após a renúncia de Carlos Arthur Nuzman.

