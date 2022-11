Com derrota do Internacional, Palmeiras é campeão do Brasileirão sem entrar em campo

Time gaúcho foi derrotado pelo América-MG e não consegue mais alcançar a equipe comandada por Abel Ferreira, que enfrentará o Fortaleza às 21h30 desta quarta-feira, 2

Cesar Greco/Palmeiras - 25/10/2022 Palmeiras conquistou o título do Brasileirão antes de entrar em campo nesta quarta-feira



O Palmeiras é o campeão do Brasileirão de 2022. Com a derrota do Internacional por 1 a 0 para o América-MG, no Estádio Independência, em Minas Gerais, os gaúchos, que somam 64 pontos, só poderiam chegar aos 73 pontos. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira tem, neste momento, 74 pontos e um jogo a menos. Às 21h30 desta quarta-feira, 2, a equipe alviverde recebe o Fortaleza, no Allianz Parque, em confronto que deve ser marcado pela festa da torcida palmeirense. Logo após o apito final em Minas, o perfil oficial do Palmeiras no Twitter fez uma publicação comemorando a conquista.

O tropeço do Inter foi marcado por um pênalti perdido por Alan Patrick. O camisa 10 do time de Mano Menezes parou em Matheus Cavichioli, que defendeu a cobrança e impediu que o meia marcasse no rebote. O gol do América-MG, que mantém vivo o sonho de disputar a Libertadores em 2023, foi marcado por Alê, um dos destaques do time mineiro. O Coelho chega aos 49 pontos, dois a menos que o São Paulo, primeiro clube na zona de classificação para o principal torneio do futebol sul-americano.