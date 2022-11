São Paulo não está no G-6 porque o Rogério Ceni foi covarde, diz Pilhado

Tricolor virou jogo sobre o Atlético-MG no final do primeiro tempo, mas levou empate após recuar na etapa final

Após o empate com o Atlético-MG, São Paulo está na oitava posição e pode ser ultrapassado pelo Fortaleza



O São Paulo chegou a virar o jogo sobre o Atlético-MG, no Morumbi, na última terça-feira, 1º, mas cedeu o empate nos últimos dez minutos e perdeu a chance de entrar no G-6 do Brasileirão (o grupo de clubes que se classificam diretamente à Libertadores de 2023). “Calleri fez dois gols, o ídolo da torcida… Tudo caminhava para uma noite excelente para o São Paulo. E aí, a gente tem que falar a verdade: a gente sempre elogia o Rogério Ceni, o cara que pode tirar o São Paulo da situação financeira em que está, mas errou feio. O Rogério recuou o time do São Paulo, chamou o Atlético-MG para o jogo e levou o empate por culpa dele. Culpa de covardia por não querer jogar bola”, analisou o apesentador Thiago Asmar, o Pilhado, no programa Canelada, da Jovem Pan News. “O São Paulo vira o jogo e depois entrega. Para de jogar e recua o time, pedindo para levar o gol.”

Flavio Prado ponderou que o Atlético-MG tem um elenco superior ao do Tricolor paulista. “O Rogério deve ter sentido as limitações do time e quis segurar o resultado”, disse o comentarista. O Canelada ainda lembrou da difícil tabela do São Paulo nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro: Fluminense (fora de casa, no sábado, 5), Internacional (no Morumbi, dia 8) e Goiás (em Goiânia, no dia 13). “O Fluminense é dificílimo. Depois pega o Internacional, segundo colocado. E o Goiás, fora de casa, não é um adversário fácil. A tabela é ruim e o momento agora é péssimo. O São Paulo podia emplacar sua quarta vitória consecutiva, mas vai se distanciando do G-6”, acrescentou Pilhado.