Com dobradinha da Red Bull, Verstappen vence o primeiro GP da temporada, no Bahrein

Fernando Alonso, da Aston Martin, fechou o pódio em uma excelente corrida após largar da quinta colocação; Carlos Sainz, da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes, vieram logo em seguida em quarto e quinto lugar, respectivamente

ANDREJ ISAKOVIC / AFP Max Verstappen foi o vencedor do GP do Bahrein 2023



A primeira corrida da temporada 2023 da F1 teve Max Verstappen como grande vencedor do GP do Bahrein, neste domingo, 5. O holandês assume a liderança do campeonato e começa com o pé direito sua caminhada rumo ao tricampeonato mundial. O segundo piloto da Red Bull Racing, Sergio Pérez, conquistou o segundo lugar e Fernando Alonso, da Aston Martin, fechou o pódio em uma excelente corrida após largar da quinta colocação. Este é o pódio de número 99 na carreira do bicampeão espanhol, que segue em alto nível aos 41 anos. Carlos Sainz, da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes, vem logo em seguida na quarta e quinta colocação, respectivamente. Charles Leclerc teve problemas no motor de sua Ferrari e teve que abandonar a prova. Oscar Piastri, da McLaren, e Esteban Ocon, da Alpine, também não terminaram a corrida. Largando em último e conquistando a 9ª colocação, Pierre Gasly, da Alpine, foi quem mais ganhou posições em comparação à largada Na cerimônia de premiação, em Sakhir, o grande vencedor do GP também ganhou uma medalha, novidade que foi instaurada no GP de Abu Dhabi de 2022. Confira abaixo o resultado completo da corrida.

1º – M. Verstappen (Red Bull)

2º – S. Pérez (Red Bull)

3º – F. Alonso (Aston Martin Aramco-Mercedes)

4º – C. Sainz Jr. (Ferrari)

5º – L. Hamilton (Mercedes)

6º – L. Stroll (Aston Martin Aramco-Mercedes)

7º – G. Russell (Mercedes)

8º – V. Bottas (Alfa Romeo)

9º – P. Gasly (Alpine)

10º – A. Albon (Williams)

11º – Y. Tsunoda (AlphaTauri)

12º – L. Sargeant (Williams)

13º – K. Magnussen (Haas)

14º – N. de Vries (AlphaTauri)

15º – N. Hulkenberg (Haas)

16º – G. Zhou (Alfa Romeo)

17º – L. Norris (McLaren)

E. Ocon (Alpine), C. Leclerc (Ferrari), O. Piastri (McLaren) não concluíram a prova.