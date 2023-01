Fórmula 1 confirma cancelamento do GP da China e temporada de 2023 terá 23 corridas

Calendário foi confirmado pela organização da categoria nesta terça-feira, 17; temporada começa em 5 de março, com o GP do Bahrein

GREG BAKER / AFP A corrida havia sido cancelada ainda em 2022 após uma alta no número de casos de Covid-19 no país, o que levou à restrições logísticas que impediriam a realização do evento



A organização da Fórmula 1 confirmou o cancelamento do Grande Prêmio da China nesta terça-feira, 17. A corrida havia sido cancelada ainda em 2022 após uma alta no número de casos de Covid-19 no país, o que levou à restrições logísticas que impediriam a realização do evento. Após o fim da política “Covid zero”, houve uma tentativa de recolocar a etapa de volta ao calendário de 2023. Entretanto, as negociações não deram resultados e, pelo quarto ano consecutivo, a etapa não será realizada. Originalmente a prova seria disputada no fim de semana do dia 16 de abril. Além da confirmação da exclusão da China, a Fórmula 1 também confirmou que o GP não será substituído. Após o cancelamento original, Portugal apareceu como possível substituto para o GP da China, mas o retorno da categoria ao país europeu também não aconteceu. Com isso, a temporada terá 23 provas. A primeira será no dia 5 de março, com o GP do Bahrein. O encerramento está marcado para o dia 26 de novembro, com o GP de Abu Dhabi.