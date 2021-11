Com gol de Calleri, São Paulo vence o Sport por 2 a 0 no Morumbi

Resultado alivia a situação do clube paulista na briga contra o rebaixamento e praticamente sela a queda dos pernambucanos para a segunda divisão do Brasileirão

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jonathan Calleri marcou um gol na noite deste sábado, 27, no Morumbi



O São Paulo venceu o Sport por 2 a 0, na noite deste sábado, 27, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão 2021. Os gols do jogo foram marcados pelo atacante Jonathan Calleri, aos quatro minutos do segundo tempo, após cobrança de falta do meia Benítez, e por Gabriel Sara, que completou jogada feita por outra cria de Cotia, Marquinhos, aos 34 minutos da etapa complementar. Com a vitória, o time comandado por Rogério Ceni subiu para a 12ª colocação, com 45 pontos, cinco de vantagem em relação ao Juventude, o primeiro clube na zona de rebaixamento. Na quinta-feira, 2, o tricolor do Morumbi enfrentará o Grêmio, no Rio Grande do Sul, às 20h.

Por outro lado, o resultado negativo praticamente sela a queda dos pernambucanos para a segunda divisão do campeonato nacional. O Leão da Ilha do Retiro permanece com 33 pontos e só terá mais três jogos para disputar – se somar todos os nove pontos, o Sport chegará aos 42 pontos. O primeiro time fora do Z-4 é o Bahia, que tem 40 pontos, mas com um jogo a menos. Na sexta-feira, 3, a equipe treinada pelo paraguaio Gustavo Florentín recebe o Flamengo, às 20h, na Arena Pernambuco.