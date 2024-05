Com um jogador a menos, Bayer Leverkusen derrota o Kaiserslautern e fatura Copa da Alemanha

Golaço de Xhaka decretou o título e coroou a ótima temporada da equipe de Xabi Alonso, que já havia ganhado o Alemão; torcida adversária deu show nas arquibancadas

HANNIBAL HANSCHKE /EFE/EPA O goleiro e capitão do Bayer Leverkusen, Lukas Hradecky, segura o troéu e comanda a festa após conquista da Copa da Alemanha



O Bayer Leverkusen conquistou o título da Copa da Alemanha pela segunda vez em sua história ao derrotar o Kaiserslautern por 1 a 0, mesmo jogando boa parte da partida com um jogador a menos. O jogo aconteceu no estádio Olímpico de Berlim, neste sábado. O Leverkusen, motivado pela conquista invicta do Campeonato Alemão, confirmou o favoritismo e quebrou uma sequência de três vices. O time comandado por Xabi Alonso fez o necessário para garantir a vitória e o título, elevando ainda mais o nível do trabalho desenvolvido pelo treinador. O Kaiserslautern, por sua vez, disputou sua oitava final da Copa da Alemanha e conheceu a sexta derrota. O troféu foi entregue pelo ex-jogador Michael Ballack, ídolo alemão e vice-campeão da Copa do Mundo em 2002. Ele vestiu ambas as camisas quando era atleta.

A torcida do Kaiserslautern, equipe da segunda divisão do Campeonato Alemão, fez uma bela festa no estádio Olímpico de Berlim, mas o time não conseguiu segurar o domínio do Leverkusen. O gol da vitória saiu aos 15 minutos do primeiro tempo, com Xhaka acertando um belo chute de primeira. Mesmo com a expulsão do lateral-esquerdo Odilon, o Bayer administrou o resultado com certa facilidade. No segundo tempo, o Kaiserslautern até tentou reagir, mas o goleiro Hradeck fez grandes defesas.

