Barcelona vence o Lyon e conquista a Liga dos Campeões feminina pela terceira vez

Diante de 50.827 espectadores em Bilbao, recorde de público no torneio, equipe catalã dominou a partida e venceu com gols das estrelas Aitana Bonmatí e Alexia Putellas

LUIS TEJIDO/EFE Jogadoras do Barcelona comemoram o título da Liga dos Campeões após vitória sobre o Lyon por 2 a 0



O Barcelona venceu o Lyon por 2 a 0 e conquistou a Liga dos Campeões feminina pela terceira vez neste sábado (25), em Bilbao, com gols das estrelas Aitana Bonmatí e Alexia Putellas. Com essa vitória, o clube catalão se consolida como a grande referência do futebol feminino na Europa, tendo conquistado três títulos nos últimos quatro anos (2021, 2023 e 2024). O Barça teve pela frente o maior vencedor da competição, com oito títulos, e para quem havia perdido os quatro confrontos anteriores. Porém, exibindo um futebol coletivo brilhante, desmantelou um Lyon incapaz de criar perigo durante toda a partida. Diante de 50.827 espectadores no estádio San Mamés (recorde de público no torneio), as jogadoras do técnico Jonatan Giráldez, que está de saída do clube, conquistaram o sexto título da temporada (Campeonato Espanhol, Copa da Rainha, Supercopa da Espanha e Champions).

O Barcelona dominou a posse de bola desde o início, constantemente levando perigo à meta defendida pela goleira Christiane Endler. As investidas pelo lado direito de Caroline Graham indicavam que o Lyon, único time invicto na competição até então, enfrentaria dificuldades. Enquanto o Barça trocava passes com cautela, a equipe francesa buscava um jogo mais direto, sem sucesso em avançar além da intermediária ofensiva. A equipe catalã contou com a habilidade de Aitana Bonmatí, vencedora da Bola de Ouro, que abriu o placar com um chute desviado na zagueira Vanessa Gilles, tirando as chances de defesa de Endler. “É a primeira vez que vencemos o Lyon, estou orgulhosa do time”, declarou Bonmatí, que destacou a importância do título para sua carreira. Após o gol, o Lyon tentou reagir com a entrada da norueguesa Ada Hegerberg, outra vencedora da Bola de Ouro. No entanto, Jonatan Giráldez fez substituições estratégicas, incluindo a campeã mundial Alexia Putellas, que sacramentou a vitória do Barcelona marcando o segundo gol.

*Com informações da AFP