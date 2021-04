Com vitória sobre o Volta Redonda, Flamengo conquista sua 23º Taça Guanabara

Com a vitória de 2 a 1 sobre o, oconquistou sua 23ª Taça Guanabara na noite deste sábado, 24. Na partida entre os dois melhores clubes da primeira fase do Estadual, o Maracanã presenciou um jogo truncado, com erros de passe e pouca criação de jogadas. Apesar disso, insistindo em seus jogadores-chave, o Flamengo conseguiu manter o domínio total do ataque – o que garantiu o título ao rubro-negro. Entre os destaques da partida está Vitinho, o autor do gol que deu ao clube mais um título da Taça Guanabara. Atualmente, o time é o maior detentor de canecos do torneio.

Durante o primeiro tempo, o Flamengo trabalhou muito no ataque, mas não conseguiu envolver o Volta Redonda, que se fechou bem e apostou nos contra-ataques pelas laterais. Por isso, o primeiro gol do rubro-negro só saiu aos 45 minutos pelos pés do meio-campista Michael. Mesmo com poucas chances na partida, o Volta Redonda alcançou o empate com uma bola parada nos pés do volante Bruno Barra. Finalmente, o torcedor do Flamengo pôde comemorar aos 17 minutos do segundo tempo, quando Vitinho marcou o gol do título. Os minutos finais do jogo foram definidos pela tentativa do Volta Redonda de alcançar o empate, mas a investida do time foi frustrada pela boa marcação rubro-negra. Com o resultado, o Flamengo saiu com vantagem sobre o Fluminense nas semifinais do Estadual, que serão realizados nos dois próximos finais de semana.