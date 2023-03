Conmebol anuncia Maracanã como palco da final da Copa Libertadores 2023

Decisão da Copa Sul-Americana será em Montevidéu, em estádio a ser definido

THIAGO RIBEIROAGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIAESTADÃO CONTEÚDO Final da Copa Libertadores de 2023 será no Maracanã



A Conmebol anunciou, na noite desta quarta-feira, 8, que o Maracanã será o palco da final da Copa Libertadores 2023. Já a decisão da Copa Sul-Americana será em Montevidéu, no Uruguai, em estádio a ser definido. Em relação à Libertadores, o Maracanã recebeu a final da competição em 2020, disputada entre Palmeiras e Santos. Na oportunidade, o Verdão venceu o Peixe por 1 a 0, com gol já nos acréscimos da partida do atacante Breno Lopes. Três anos depois a decisão volta para o estádio histórico brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou candidaturas brasileiras às sedes das finais das duas competições. Um dos motivos pela escolha do Maracanã foi o fator das últimas três finais terem sido disputadas entre clubes do Brasil: Flamengo e Athletico no ano passado, Palmeiras e Flamengo em 2021, além de Santos e Palmeiras em 2020.