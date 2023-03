Torcedores do Fluminense entram em confronto com a polícia antes de Fla x Flu no Maracanã

Torcedores levaram bomba de efeito moral e gás de pimenta nos arredores do estádio

Reprodução Bomba de efeito moral e gás de pimenta foram usados contra os torcedores



Depois de uma morte na briga entre torcedores de Vasco e Flamengo no último final de semana, a Polícia Militar do Rio de Janeiro reforçou a segurança no entorno do Maracanã para o clássico entre Flamengo x Fluminense desta quarta-feira, 8, mas teve confusão com a Guarda Municipal. Torcedores do Fluminense foram atingidos por gás de pimenta e bomba de efeito moral na concentração próxima ao estádio. Nas redes sociais, alguns torcedores registraram imagens e alegaram que crianças e mulheres foram atingidas. Não foi registrado brigas entre as torcidas adversárias. Em nota, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal (GM-Rio) informaram que o tumulto começou depois que a GM apreendeu mercadorias que estavam sendo vendidas irregularmente por ambulantes. A Secretaria confirmou o uso de “instrumentos de menor potencial ofensivo” para dispersar a confusão. Um homem foi detido e conduzido para delegacia após ter atacado um dos GMs com uma garrafa de vidro.