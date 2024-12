Conmebol divulga datas e horários da estreia de Corinthians e Bahia na pré-Libertadores

Time paulista enfrentará o Universidad Central no dia 19 de fevereiro, em Caracas; tricolor baiano jogará contra o The Strongest na Bolívia no dia 18 de fevereiro

A Conmebol divulgou os horários e datas das partidas de estreia do Corinthians e do Bahia na fase preliminar da Copa Libertadores. O Corinthians enfrentará o Universidad Central no dia 19 de fevereiro, em Caracas, e o jogo de volta ocorrerá em São Paulo no dia 26 do mesmo mês, ambos às 21h30, no horário de Brasília. Por sua vez, o Bahia jogará contra o The Strongest na Bolívia no dia 18 de fevereiro, com o retorno marcado para Salvador no dia 25, também às 21h30. No ranking da Conmebol, o time paulista ocupa a 18ª posição, enquanto o Bahia está classificado em 77º lugar. O alvinegro busca um bom início de temporada sob a liderança do técnico Ramón Diaz. A equipe está passando por um processo de reformulação e tem como prioridade a manutenção de seus principais atletas para o ano de 2025.

O Corinthians está focado em realizar contratações estratégicas, de acordo com as necessidades apontadas pelo treinador. A expectativa é que essas mudanças fortaleçam o elenco e melhorem o desempenho do time na competição continental. O Bahia, por sua vez, também se prepara para a Libertadores, buscando um bom resultado que possa impulsionar a confiança da equipe.

