LeBron James quebra recorde histórico de minutos jogados na NBA

LeBron James fez história na NBA ao ultrapassar o recorde de minutos jogados em quadra, anteriormente detido por Kareem Abdul-Jabbar. O feito foi alcançado durante a vitória dos Los Angeles Lakers sobre o Sacramento Kings, com um placar de 113 a 100. Na partida, LeBron teve uma marcou 19 pontos, além de registrar seis rebotes e sete assistências. Anthony Davis também se destacou, somando 21 pontos e 20 rebotes.

Com essa vitória, os Lakers se posicionam em sétimo lugar na Conferência Oeste, acumulando 15 vitórias e 12 derrotas até o momento. Por outro lado, os Kings estão em 12º lugar, com um total de 13 vitórias e 15 derrotas na temporada. A equipe de Los Angeles continua buscando melhorar sua classificação na tabela. Na mesma noite, o Oklahoma City Thunder conquistou uma vitória sobre o Orlando Magic, com um placar de 105 a 99. Shai Gilgeous-Alexander foi o grande destaque do jogo, anotando 35 pontos. Em outro confronto, o Boston Celtics enfrentou o Chicago Bulls e acabou derrotado por 117 a 108, com Zach LaVine se destacando ao marcar 36 pontos.

Os resultados da rodada foram variados, com destaque para a vitória do Washington Wizards sobre o Charlotte Hornets por 123 a 114. O Utah Jazz venceu o Detroit Pistons por 126 a 119, enquanto o Memphis Grizzlies teve uma vitória expressiva contra o Golden State Warriors, com um placar de 144 a 93. Outros jogos incluíram a vitória do Houston Rockets sobre o New Orleans Pelicans e do Dallas Mavericks contra o Los Angeles Clippers. Os próximos jogos da NBA prometem ser emocionantes, com confrontos como Philadelphia 76ers enfrentando o Charlotte Hornets e Cleveland Cavaliers medindo forças com o Milwaukee Bucks. O Miami Heat também terá um desafio contra o Oklahoma City Thunder, aumentando a expectativa para os fãs da liga.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

