Brasil fica no empate em 1 a 1 com os Estados Unidos no último amistoso preparatório da Copa América

Sob o comando de Dorival Júnior, o Brasil segue invicto, contudo, o desempenho desta quarta não deixa boa impressão de olho na competição

RODRIGO CAILLAUD/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrygo, do Brasil, comemora o seu gol na partida amistosa contra os Estados Unidos em preparação para a Copa América



A seleção brasileira encerrou nesta quarta-feira os amistosos preparatórios para a Copa América, que começa no dia 20 de junho. Sob o comando de Dorival Júnior, o Brasil segue invicto, foram duas vitórias, e dois empates, sendo uma delas conquistada hoje, diante dos Estados Unidos. De todas as atuações da seleção com novo técnico, esta foi a pior. O time jogou mal e o goleiro Alisson falho. O desempenho desta quarta não deixa boa impressão de olho da Copa América. O principal rival do Brasil na fase de grupos é a Colômbia. Costa Rica e Paraguai não colocam medo e, por isso, dificilmente o time nacional será eliminado na primeira etapa. Após esses quatro primeiros amistosos, o que se percebe da Seleção de Dorival é a dificuldade em converter posse de bola em gol e a defesa: foram seis gols sofridos nos quatro primeiros jogos da ‘era Dorival’.

No jogo contra os Estados Unidos, Dorival Júnior optou por deixar Endrick no banco de reservas para o início de jogo, escalando o que seria o time titular, com Vini Jr. como principal líder técnico. A partida começou com uma postura surpreendente dos donos da casa. A seleção dos Estados Unidos decidiu testar o goleiro Alisson e por pouco não comemorou o primeiro gol em um chute de longa distância de Musah que acertou o travessão. Rodrygo foi quem balançou as redes primeiro na Flórida. O camisa 10 recebeu passe de Raphinha na entrada da área pela esquerda e chutou para abrir o placar a favor da seleção brasileira aos 16 minutos.

Não demorou para a aposta original norte-americana – de arriscar finalizações contra Alisson – surtir efeito. Em cobrança de falta na meia-lua, aos 25, Pulisic chutou rasante no canto do goleiro brasileiro, que falhou e não conseguiu impedir o empate dos donos da casa. A seleção brasileira tem 11 dias para se preparar para a estreia na Copa América. O Brasil mede forças com a Costa Rica no dia 24, às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia. A equipe nacional está no Grupo D na companhia dos costarriquenhos, colombianos e paraguaios.

Publicado por Sarah Américo

*Com informações do Estadão Conteúdo