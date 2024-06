Canadá aproveita homem a mais, vence Peru e soma primeiros pontos na Copa América

Resultado colocou, temporariamente, o time na segunda posição do Grupo A, atrás da Argentina

EFE/EPA/WILLIAM PURNELL Atacante canadense Jonathan David é assediado por seus companheiros após marcar no segundo tempo da partida do grupo A da CONMEBOL Copa América 2024



O Canadá conquistou nesta terça-feira (25) sua primeira vitória na Copa América ao derrotar o Peru por 1 a 0. O resultado colocou, temporariamente, o time na segunda posição do Grupo A, atrás a Argentina, que tem três pontos e faz eu segundo jogo da fase de grupos com o Chile. Apesar do resultado alcançado, com o gol de Jonathan David, a equipe não começou bem no jogo. Apresentava um futebol muito abaixo do que o mostrado na primeira partida, diante das atuais campeãs. O Peru, por outro lado, que não fez uma boa estreia, teve um rendimento melhor no primeiro tempo e até chegou a marcar seu gol com Gianluca Lapadula, porém, foi anulado por impedimento. A equipe peruano e manteve seu um ponto na classificação, garantido no empate contra o Chile, tinha as melhores oportunidades. Quando não era com Lapadula era com Quispe, mas nenhuma das chances foi efetiva o suficiente para poder balançar as redes. Mais uma vez o goleiro canadense Crepeau foi decisivo no jogo e evitou o gol dos peruanos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O final do primeiro tempo ficou marcado pelo bandeirinha, que preciso ser retirado de campo após passar mal e desmaiar. O profissional chegou a melhorar e ficar em pé, mas não aguentou e precisou ser retirado de maca e levado para o hospital. A temperatura no estádio estava acima de 30 graus, o que obrigou as equipes a realizarem pausa técnica durante o primeiro e segundo tempo para hidratação. Na volta para fase final o jogo seguiu na mesma intensidade, com o Peru tempo as melhores chances. Mas o cenário mudou quando Araújo foi expulso após uma entrada dura na perna de Shaffelburg. Inicialmente o árbitro deu amarelo, mas o VAR entrou em ação e o juiz alterou a cor do cartão. Com um a mais, o Canadá ficou com mais espaço para jogar. E foi em um lance de contra-ataque que conseguiram abrir o placar com Jonathan David. No final do jogo o Peru ainda assutou, com um chute de Cueva que passou raspando do lado direito do gol de Crepeau. Essa é a primeira vez na história que o Canadá vence o Peru. Em 2010 as seleções se enfrentaram e, naquela ocasião, os peruanos levaram a melhor. Venceram por 2 a 1. Na última rodada da fase de grupos, o Canadá enfrenta o Chile, enquanto o Peru vai para vida ou morte diante da Argentina.