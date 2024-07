Canadá vence Venezuela nos pênaltis e enfrenta Argentina na semifinal da Copa América

Aos 18 minutos do segundo tempo, os canadenses cobraram um lateral dentro da área venezuelana. A defesa afastou com um chute, que encontrou Rondón cara a cara com um zagueiro e o goleiro canadense fora da meta. Com um chute de primeira, o camisa 23 marcou um gol de longa distância. O goleiro até tentou correr atrás, mas não alcançou a velocidade da bola, empatando o jogo e aumentando ainda mais a tensão para os últimos minutos. Esse foi o sétimo gol da Venezuela durante o segundo tempo na Copa América. As duas seleções tiveram chances de passar à frente no marcador, mas o confronto teve que ser decidido nos pênaltis.

Nos pênaltis, o Canadá venceu a Venezuela por 4 a 3. Apesar do desperdício de Millar e Eustáquio , Jonathan David, Bombito, Davies e Koné fizeram. Rondon, Rincón e Cádiz até marcaram, mas Herrera, Savarino e Ángel perderam. Após jogo emocionante, o Canadá agora se prepara para enfrentar a Argentina na próxima terça-feira, nas semifinais do torneio. Os argentinos avançaram na quinta-feira, vencendo o Equador nos pênaltis após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar. As duas seleções já se enfrentaram na partida de abertura da Copa América, em Atlanta, com vitória da ‘Albiceleste’ por 2 a 0.

