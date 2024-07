Endrick é escolhido o substituto de Vinicius Júnior para o jogo decisivo contra o Uruguai

Destaque do título do Real Madrid na Liga dos Campeões levou o terceiro cartão amarelo contra a Colômbia e ficou suspenso para o jogo das quartas de final

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, anunciou nesta sexta-feira (5) que o jovem Endrick será titular pela primeira vez na equipe, no jogo das quartas de final da Copa América contra o Uruguai, neste sábado (6), às 22h (de Brasília). O jogador de 17 anos, que em breve se juntará ao Real Madrid, substituirá o suspenso Vinicius Júnior no ataque do Brasil neste sábado, em Las Vegas, nos Estados Unidos. “O trio ofensivo será Raphinha, Endrick e Rodrygo”, declarou Dorival em entrevista coletiva no Allegiant Stadium, em Las Vegas. “Perdemos um jogador importante, mas ganhamos com outro que vem despontando e buscando uma oportunidade. Quem sabe seja esse o momento do Endrick”, disse o treinador.

Vini Jr, destaque do título do Real Madrid na Liga dos Campeões, levou o terceiro cartão amarelo contra a Colômbia e ficou suspenso para o jogo das quartas de final. O atacante do Palmeiras já disputou nove partidas pela seleção brasileira, todas como reserva, e marcou três gols. “Tudo vai acontecer com calma. Por isso, falei para não nos precipitarmos em relação ao Endrick. No momento certo, haveria a possibilidade”, destacou Dorival.

