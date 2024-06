CBF lança campanha para ensinar gringos que Brasil se escreve com ‘S’; confira

Vídeo divulgado nas redes sociais afirma que o ‘Z’ é ‘rígido, quadrado, sem graça’, enquanto o ‘S’ está cheio de ‘curvas, de vida’

Reprodução/youtube/@CBF Campanha 'This is Brasil' da CBF



Mais do que ir em busca da do décimo título da Copa América, a seleção brasileira também tem outa missão especial durante o torneio, ensinar para aqueles que acha que Brasil se escreve com ‘z’ que a foram correta é com ‘s’. Nos Estados Unidos eles estão espalhando que ‘Brasil se escreve com S!’. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lançou na quinta-feira (20) a campanha “This is Brasil” (Isso é Brasil), com o propósito de que a palavra “Brazil”, como é escrita principalmente em inglês, seja coisa do passado. Um vídeo divulgado nas redes sociais afirma que o ‘Z’ é “rígido, quadrado, sem graça”, enquanto o ‘S’ de Brasil, a grafia do nome do país em português e espanhol, está cheio de “curvas, de vida”. “Como ter uma letra tão quadrada em um país onde se joga com a bola mais redonda? Nosso drible já nasce em forma de ‘S’, a gente até transforma o que é quadrado em bola ou em gol”, afirma o vídeo, que tem narração do cantor Jorge Aragão.

A peça é acompanhada por gols icônicos da Seleção, que mostram os movimentos curvilíneos da bola: desde o incrível gol de falta de Roberto Carlos contra a França em um amistoso em 1997, até o chute decisivo de Carlos Alberto Torres na vitória sobre a Itália na final da Copa do Mundo de 1970. “A letra ‘S’ é usada como símbolo do espírito do nosso povo, representando o sorriso, a samba e a ginga que caracterizam nossa cultura”, afirmou a CBF em comunicado. A entidade explicou que a iniciativa faz parte de uma estratégia de comunicação para reconectar os brasileiros com a Seleção, da qual se distanciaram devido a resultados esportivos adversos e à apropriação por setores conservadores da camisa ‘amarelinha’. O Brasil estreará na Copa América na segunda-feira (24) contra a Costa Rica em Inglewood (Califórnia), encerrando a primeira rodada do Grupo D, que também conta com Colômbia e Paraguai.

*Com informações da AFP