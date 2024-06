Morre aos 101 anos Celeste Arantes, mãe de Pelé

Dona Celeste havia ficado viúva de Dondinho em 1996 e perdido dois filhos, um deles o Rei do Futebol; ela deixa a filha Maria Lúcia

Reprodução/Instagram/@pele Dona Celeste morreu aos 101 anos



Morreu nesta sexta-feira (21), com 101 anos, Celeste Arantes, mãe do Rei Pelé, falecido em 29 de dezembro de 2022. A mãe do craque era mineira, natural de Três Corações e teve dois filhos além de Pelé, sendo Jair (Zoca) e Maria Lúcia, que era responsável por cuidar dela. A causa da morte não foi revelada. Dona Celeste foi casada até 1996, ano em que ficou viúva, com João Ramos do Nascimento, Dondinho, com quem teve os filhos. No seu aniversário de 82 anos, o Rei Pelé compartilhou em seu perfil do Instagram uma homenagem aos 100 anos da mãe, no dia 20 de novembro de 2022. No último dia 8 de março, dia da Mulher, o perfil de Pelé também postou uma homenagem à Celeste e agradeceu também por ela ter sido responsável por tornar o filho quem ele foi.”No Dia Internacional da Mulher, compartilhamos uma foto do Rei Pelé dando um beijo na mulher responsável por ele ter sido quem ele foi. Dona Celeste, um grande exemplo para todos nós. Obrigado por tudo, Celestinha!”, diz a mensagem publicada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pelé Foundation (@pele)

“Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe”, escreveu Pelé nas redes sociais em sua última homenagem à mãe.