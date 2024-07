Pessoas sem ingresso tentaram driblar a segurança e entrar no Hard Rock Stadium, em Miami

David Villafranca/EFE Torcedores entram sem controle no estádio Hard Rock neste domingo, antes da final da Copa América, em Miami



A final da Copa América entre Argentina e Colômbia, prevista para começar às 21h (horário de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami, sofreu um atraso devido a tumultos e tentativas de invasão por parte dos torcedores. A partida foi reprogramada para iniciar às 21h30, mas sofreu novo postergamento. Segundo comunicado da Conmebol, apenas aqueles com ingressos válidos terão acesso ao estádio. “Informamos que as pessoas que não possuem ingressos não poderão entrar no estádio. Somente aqueles que tiverem ingressos adquiridos poderão entrar assim que os acessos forem reabertos. Informamos que a partida será adiada por 30 minutos, começando às 20h30 no horário local”, declarou a organização. O prazo, no entanto, não foi respeitado.

Imagens nas redes sociais mostram dezenas de torcedores tentando invadir o estádio, com alguns conseguindo entrar antes de serem contidos pela polícia local. Vários foram capturados, alguns machucados e ensanguentados. Para controlar a situação e evitar novas confusões, a segurança do Hard Rock Stadium decidiu fechar todos os portões de acesso, incluindo os destinados à imprensa, o que impactou até mesmo a cobertura jornalística do evento.

Veja vídeos

[EXCLUSIVO] Los familiares de los jugadores de 🇦🇷 están RODEADOS por hinchas 🇨🇴 🙏🏽Ojalá no pase nada. pic.twitter.com/5Aeq2zFN5B — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 15, 2024

Tentativas de invasão de torcedores colombianos e argentinos, pulos sobre as grades. Sim, este o Hard Rock Stadium, em Miami. Onde daqui a pouco acontece a final da Copa América, entre Argentina x Colômbia. 📽️: Reprodução pic.twitter.com/lTPhheWddn — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 14, 2024

🚨URGENTE: A final da Copa América entre Argentina e Colômbia foi adiada para as 21h45 (horário de Brasília) devido às tentativas de invasão de torcedores sem ingressos ao estádio. pic.twitter.com/EUOnx74n8b — Noticcia (@NoticciaNews) July 15, 2024

🚨Ainda existem cerca de 6 mil pessoas fora do estádio para a final da Copa América ⚠️Clima é tranquilo, mas já existe a Preocupação com os torcedores que ainda não entraram ⏰Horário de Início da partida está praticamente indefinido 🎥Imagens são da tentativa de invasão,… https://t.co/GgOpz5eHLD pic.twitter.com/3JNeBqpMnx — Futebol no Rio (@Futebolnorio) July 15, 2024

