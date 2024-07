Dez anos após Mundial no Brasil, final da Copa América entre Messi e James Rodríguez promete nostalgia

Time da Colômbia tenta segundo título da competição contra a Argentina, os atuais campeões

Neste domingo (14), a final da Copa América entre Argentina e Colômbia, que acontecerá no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos, às 21h, promete um clima de nostalgia. O confronto entre Messi e James Rodríguez, que foram destaques individuais na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, traz um reencontro carregado de simbolismo. Para James, a partida terá um peso maior. Enquanto Messi já era consagrado antes do Mundial e se consolidou como um dos maiores do esporte, o colombiano não correspondeu às expectativas criadas sobre ele. A conquista da Copa América seria uma espécie de redenção para James, que tem na seleção da Colômbia um refúgio. Aos 33 anos, James liderou a equipe colombiana nesta Copa América, com visão de jogo e assistências importantes.

Mesmo com apenas um gol marcado, ele se destaca como o garçom do torneio. Seu desempenho pela seleção contrasta com sua falta de regularidade nos clubes, onde não conseguiu manter o mesmo nível de atuações. Assim como James, Messi também é idolatrado em sua seleção. O argentino, que conquistou a Copa América em 2021 e a Copa do Mundo em 2022, lidera a equipe em passes decisivos no torneio. Mesmo com uma Copa América discreta nos Estados Unidos, Messi continua sendo importante para a Argentina aos 37 anos.

