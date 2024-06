Lautaro Martinez marca duas vezes, garante vitória da Argentina e invencibilidade na Copa América

Canadá fica com a segunda vaga do Grupo A e vai às quartas de final; Chile e Peru são eliminados sem terem marcado um gol na competição

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Lautaro Martínez, da Argentina, reage após marcar contra o Peru durante partida do grupo A da CONMEBOL Copa América 2024 em Miami, Flórida, EUA



A Argentina derrotou o Peru hoje por 2 a 0 e garantiu a primeira colocação do Grupo A e 100% de aproveitamento na competição. Ainda não perdeu um jogo e nem levou gol. Já o Peru, foi eliminado da competição sem ter marcado um gol. Com time misto, Lionel Messi no banco e o técnico suspenso, a Argentina entrou em campo dependendo de um empate para garantir a primeira posição. Já o Peru, que perdeu um jogo e empatou o outro, precisava da vitória, para seguir sonhando em continuar na competição, porém, a seleção não vencia um jogo de Copa América desde 2019. A primeira etapa foi de domínio argentino, que chegou várias vezes gol, só não abriu o placar na etapa inicial porque o Pedro Gallese, goleiro peruano, defendeu tudo. Pegou um chute de Lautaro Martinez, que depois a arbitragem pegou impedimento, e uma batida de falta que tinha o ângulo como direção.

Na volta para o segundo tempo, a Argentina abriu o placar logo no começo. Lautaro Martinez recebeu passe de Di Maria e não desperdiçou, jogou para o fundo do gol. Esse foi o terceiro gol dele na competição. Atrás no placar e com a situação complicada, o Peru até tentou ir para cima em busca do empate para sonhar com a vitória. Porém, a Argentina não deixou os peruanos crescerem no jogo e foram em busca do segundo gol. Chegaram a marcar, mas foi anulado porque o árbitro pegou uma falta em cima de Gallese. Tiveram outra chance em um pênalti após o árbitro pela toque de mãe dentro da área. Paredes foi para bola e perdeu. A bola bateu na trave e a Argentina desperdiçou a chance de marcar o segundo. Mas, no final do jogo, Lautaro Martinez apareceu de novo e fez o segundo da Argentina, o seu quarto na competição. Ele se isolando na artilharia. A melhor chance do peru foi uma cabeçada de Zanellato na trave. Com o resultado, o Peru soma mais uma partida sem conseguir marcar um gol na Argentina – já são oito anos de tabu. A última vez que o Peru tinha sido eliminado na fase de grupo foi em 1995.

Canadá garante segura empate e vai às quartas; e Chile se despede sem marcar um gol

Canadá e Chile entraram em campo com um objetivo: vencer para conseguir a segunda colocação do Grupo A e se manter vivo na competição. Para os canadenses, estreantes na competição, um empate era o suficiente, já que estavam com três pontos, conquistados na vitória sobre o Peru. Já o Chile, dependia da vitória, pois só tinha somado um ponto, vindo do empate contra o Peru. O jogo foi bem truncado entre as equipes, com um lance polêmico logo no começo em que Bombito, do Canadá, acertou uma cotovelada no rosto de Echeverría, do Chile, e o juiz ignorou. Mas, no lance seguinte, o camisa 15 levou amarelo, por outra entrada dura no camisa 9 do Chile. A primeira grande oportunidade do jogo saiu dos pés de Víctor Dávila, que pegou de primeira, mas jogou para fora. O camisa 9 ainda teve outra chance logo depois, mas, outra vez, a bola passou do lado do gol.

Aos 26 minutos do primeiro tempo as coisas pioraram par ao Chile, pois Gabriel Suazo foi expulso após receber o segundo amarelo. Com um a mais, o Canadá passou a ter maior controle do jogo e teve duas chances legítimas de gol, mas o goleiro chileno, Gabriel Arias, defendeu e evitou o que poderia ter sido o primeiro gol canadense. Canadá segurava o jogo e todo lance que podia, fosse com pedido de pênalti ou em cobrança de falta, escanteio e lateral. Tudo para deixar o tempo andar e ele manter o empate, já que tinha dificuldades de criação. No final do jogo, o Canadá começou a ocupar mais a área chilena tentando fazer o gol e prender o jogo ao mesmo tempo. E deu certo. Manteve o empate e a classificação para as quartas da Copa América. Canadá chegou a marcar gol já nos acréscimos, mas foi anulado por impedimento.