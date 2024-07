Messi desencanta, Argentina vence o Canadá e se classifica para a 30ª final de Copa América de sua história

Craque da atual campeã do mundo fez seu primeiro gol na atual edição do torneio; adversário da Alviceleste na final sairá do confronto entre Uruguai e Colômbia, nesta quarta-feira

CJ GUNTHER/EFE/EPA Messi é celebrado pelos companheiros após marcar o segundo gol da Argentina sobre o Canadá no MetLife Stadium



A Argentina confirmou seu favoritismo na Copa América ao derrotar o Canadá por 2 a 0 no MetLife Stadium, em East Rutherford. O jogo, realizado na noite de terça-feira (9), marcou a classificação da seleção argentina para a sua 30ª final da história do torneio. Julián Álvarez abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, após um passe preciso de Rodrigo De Paul. Na segunda etapa, aos 6 minutos, Lionel Messi aumentou a vantagem argentina, consolidando a vitória. Foi o primeiro gol do craque do Inter Miami na competição realizada nos Estados Unidos. Com o resultado, a Alviceleste agora aguarda o vencedor do confronto entre Uruguai e Colômbia, que se enfrentam nesta quarta-feira (10), no Bank of America Stadium, em Charlotte, para conhecer seu adversário na grande final. O jogo decisivo está marcado para domingo (14), às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens. O Canadá enfrentará o perdedor da outra semifinal na disputa pelo terceiro lugar, que ocorrerá neste sábado (13), também em Charlotte.

No primeiro tempo, o Canadá começou com boa intensidade e assustou a defesa argentina com investidas de Shaffelburg e Alphonso Davies. Contudo, foi a Argentina quem abriu o placar quando Julián Álvarez recebeu um passe magistral de Rodrigo De Paul e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro Crépeau. No comecinho segunda etapa, Messi ampliou a vantagem, ao desviar um chute de Enzo Fernández para o fundo da rede. O gol foi confirmado após revisão do VAR, que descartou um possível impedimento. Após o segundo gol, a Argentina controlou o jogo e administrou a vantagem, valorizando a posse de bola e criando algumas oportunidades. O Canadá, apesar de esforçado, não conseguiu superar a defesa da atual campeã do mundo.

