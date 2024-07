Com show de Lamine Yamal, Espanha vence a França de virada e se classifica para a final da Eurocopa

Seleção espanhola poderá se isolar como a maior vencedora da história do torneio; final será no domingo, em Berlim, contra o vencedor da partida entre Inglaterra e Holanda

ANNA SZILAGYI/EFE/EPA Jogadores da Espanha comemoram a vitória sobre a França nas semifinais da Eurocopa



A Espanha garantiu sua vaga na final da Eurocopa 2024 ao vencer a França por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (9), na Allianz Arena, em Munique. A vitória aproxima os espanhóis de se tornarem os maiores campeões do torneio, com quatro títulos. A partida começou com a França abrindo o placar. Kolo Muani marcou no início do jogo, após assistência de Mbappé. No entanto, a Fúria reagiu rapidamente e reverteu ainda no primeiro tempo. Lamine Yamal, o destaque do clássico europeu, empatou com um golaço e, dois minutos depois, Dani Olmo garantiu a virada para os espanhóis. O jovem Yamal, de 16 anos e 362 dias, estabeleceu um novo recorde como o jogador mais jovem a marcar na Eurocopa, superando o suíço Johann Vonlanthen, que detinha o recorde desde 2004, quando balançou a rede com 18 anos e 141 dias.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após a virada, a França tentou reagir, especialmente no segundo tempo, com diversas oportunidades de gol. No entanto, a defesa espanhola e o goleiro Unai Simón seguraram a pressão francesa, garantindo a vitória. Agora, a Espanha aguarda o vencedor da semifinal entre Inglaterra e Holanda, que se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 16h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund. A final da Eurocopa será disputada no próximo domingo (14), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim. Se vencer, a Espanha se isolará como a maior campeã da Eurocopa, com quatro títulos, ultrapassando a Alemanha, que também tem três conquistas.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA