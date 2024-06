Venezuela chega a segunda vitória na Copa América e se classifica para as quartas de final

Mexicanos vão disputar a classificação na próxima rodada contra o Equador

Com um gol de pênalti no começo do segundo tempo, a Venezuela chegou a sua segunda vitória na Copa América e carimbou sua vaga para as quartas de final. Os venezuelanos derrotaram o México por 1 a 0 nesta quinta-feira (26), em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B. Venezuela e México venceram na primeira rodada, mas isso não foi o suficiente para que o primeiro tempo fosse agradável. As duas seleções tiveram ímpeto para disputar cada bola, mas faltou qualidade técnica. O México teve dez minutos de pressão. Com apenas vinte segundos, Antuna teve chance de abrir o placar. Aos nove minutos, foi a vez de Quinones perder boa oportunidade. A Venezuela foi se recuperar com 15 minutos de jogo e concentrou suas jogadas no pequeno Soteldo, que levou perigo para a meta de Julio González.

Mas o lance mais perigoso dos primeiros 45 minutos foi da Venezuela. Savarino lançou o artilheiro Rondón, que bateu cruzado e acertou a trave esquerda de Julio González. O segundo tempo começou com a Venezuela ainda mais perto do primeiro gol. Soteldo e Rondón tiveram chances. E ele saiu com Rondón, me cobrança de pênalti. A partir daí, o México foi para cima e a Venezuela ficou no contra-ataque. As duas seleções tiveram chances de marcar. Aos 41, Pineda teve a chance de empatar, mas bateu o pênalti e Romo pegou. Os mexicanos continuaram pressionando, mas os guerreiros venezuelanos conseguiram segurar a vitória e obter a classificação.

