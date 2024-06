Argentina marca no final, vence Chile e garante vagas nas oitavas com 100% de aproveitamento

Lautaro Martínez foi o autor do único gol do jogo; derrota deixa os chilenos em uma situação complicada

EFE/EPA/JUSTIN LANE Zagueiro chileno Rodrigo Echeverria (L) e o atacante chileno Alexis Sanchez



Com um gol nos minutos finais do jogo, a Argentina derrotou o Chile por 1 a 0 e é a primeira seleção a se classificar para as oitavas de final da Copa América. Já os chilenos, que vieram de um empate contra o Peru na estreia da competição, se complicaram e vão precisar vencer o jogo contra o Canadá para seguir sonhando com a próxima fase. Com o resultado desta terça-feira (26), os argentinos mantêm a invencibilidade de 16 anos sobre os adversários que e o 100% de aproveitamento na competição, da qual é a atual campeã. No jogo, a Albiceleste foi superior, o Chile só se impôs no final do segundo tempo. No primeiro tempo, só deu Argentina. Diferente do futebol apresentado no primeiro jogo contra o Canadá, quando enfrentou dificuldades para vencer, o cenário foi diferente agora. A complicação era conseguir superar o goleiro Bravo que não deixava os argentinos marcarem. Quando não paravam nas mãos do defensor, tinham a trave como inimiga, como foi um chute de Messi de fora da área que passou raspando do lado esquerdo.

Na volta para o segundo tempo, os argentinos seguiram melhores, mas o Chile saiu mais para o jogo e chegou a levar perigo. Emiliano Martínez salvou dois chutes que poderiam ter deixado os chilenos na vantagem. Os minutos finais foram mais equilibrados, as equipes conseguiam criar suas jogadas e incomodar a área adversária, porém, quem levou a melhor foi a Argentina, com Lautaro Martínez – artilheiro da seleção no ano – que após um rebote de Bravo, não desperdiçou a chance e fez o único gol da partida. A Argentina volta a jogar contra o Peru no final de semana e vai mais tranquila para o jogo já que está classificada, já os Chile, vai ter que lutar para bater o Canadá, atual segundo colocado do Grupo A.