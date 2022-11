Às vésperas da convocação para a Copa do Mundo, Daniel Alves fala em ‘não desistir de lutar’

Lateral direito é uma das principais incógnitas da lista de Tite, que será divulgada na próxima segunda-feira, 7

Ulises Ruiz / AFP Daniel Alves durante partida do Pumas, do México



Daniel Alves é a principal incógnita na lista do Brasil para a Copa do Mundo, que será divulgada na próxima segunda-feira, 7, pelo técnico Tite, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Apesar da longa trajetória por clubes importantes da Europa e de sua identificação com a seleção brasileira, o lateral direito não rendeu o esperado Tigres (México) e teve passagem discreta pelo Barcelona, na temporada passada. Através de sua conta no Instagram, no entanto, o veterano demonstrou otimismo. “Bem-aventurados aqueles que não desistem de lutar pelo o que querem nem pelo que amam!”, escreveu o jogador de 39 anos, que está treinando no Barcelona B nas últimas semanas. O ala, desta forma, espera estar na equipe que enfrentará Sérvia, Suíça e Camarões pelo Grupo G.