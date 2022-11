Tite volta ao Brasil e prepara convocação final para a Copa do Mundo

Comandante da Seleção Brasileira e seus auxiliares irão se reunir para debater sobre os nomes enviados para a pré-lista, que hoje conta com 55 jogadores, e chegar aos 26 convocados finais

DENOUR / AFP Tite volta ao Brasil para fazer últimos preparativos para a Copa do Mundo



Após uma rodada de observações pela Europa, o técnico Tite está de volta ao Brasil para enviar a lista final dos 26 jogadores que irá definir quem irá, ou não, para a Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo dia 20. O comandante da Seleção Brasileira e seus auxiliares irão se reunir para debater sobre os nomes enviados para a pré-lista que hoje conta com 55 jogadores e analisar as impressões e dados coletados neste período de observação. Além disso, Tite espera uma reunião com atualizações da parte médica, comandada pelo Dr. Rodrigo Lasmar, que irá definir a possibilidade de incluir Lucas Paquetá e Richarlison, ambos jogadores que se recuperam de lesão. Tite acompanhou jogos na Inglaterra e na Itália nas últimas semanas. Jogadores como Bruno Guimarães, Philippe Coutinho, Firmino e Danilo, que buscam espaço na lista final, foram observados. A convocação final será anunciada na sede da CBF no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira, 8, às 13h. No próximo dia 14 os jogadores se apresentam na concentração da seleção em Turim, Norte da Itália, e viajam para o Catar no dia 19. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 24, em jogo contra a Sérvia às 16h.

*Com informações do repórter Giovanni Chacon