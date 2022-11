Com Daniel Alves e sem Gabigol, Tite convoca a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Técnico anunciou os 26 jogadores que defenderão o Brasil na Copa do Mundo 2022; estreia no torneio será contra a Sérvia e está marcada para o dia 24 de novembro

Depois de um ciclo de quatro anos e meio de preparação, o técnico Tite convocou os 26 jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar. A lista foi anunciada pelo treinador às 13h desta segunda-feira, 7, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A lista final trouxe diversos nomes já esperados, como Neymar (PSG), Alisson (Liverpool), Casemiro (Manchester United) e Thiago Silva (PSG). A grande surpresa foi a convocação de Daniel Alves (Pumas), que não esteve nas últimas partidas da seleção. Dentre as ausências, a mais sentida foi a de Phillipe Coutinho (Aston Villa). Gabigol (Flamengo), que fez o gol do título da Libertadores, também não foi chamado. Todos os jogadores convocados já estiveram presentes em outras ocasiões na seleção, não tendo nenhuma estreia no mundial. A Seleção se apresentará no dia 14, em Turim, viajará para Doha, capital do Catar, no dia 19 e estreará na Copa no dia 24 de novembro contra a Sérvia. Ainda na primeira fase, o Brasil enfrentará a Suíça no dia 28 e Camarões no dia 2 de dezembro.

Confira a lista de convocados por Tite: