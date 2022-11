Com Real Madrid x Liverpool e Bayern x PSG, Uefa define jogos das oitavas da Champions; confira

Jogos de ida do torneio acontecerão nos dias 14, 15, 21 e 22 de fevereiro de 2023, enquanto os da volta serão disputados em 7,8, 14 e 15 de março

Fabrice COFFRINI / AFP Definição dos jogos das oitavas-de-final aconteceu nesta segunda-feira, 7



A Uefa sorteou os confrontos das oitavas de final da Champions League 2022-23 na manhã desta segunda-feira, 7. O grande destaque do sorteio foi a definição da reedição da última final do torneio, já que o Liverppol irá enfrentar o Real Madrid tentando superar a derrota na decisão da temporada passada. Outro grande destaque será o confronto entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, reeditando a final da edição 2019-20. O regulamento proibia que times que já se enfrentaram na fase de grupos se enfrentassem, assim como o confronto de times do mesmo país. Os jogos de ida acontecerão nos dias 14, 15, 21 e 22 de fevereiro, enquanto as partidas de volta serão disputadas nos dias 7,8, 14 e 15 de março. Os jogos das quartas de final e o caminho até a final serão sorteados até o dia 17 de março. A decisão está marcada para o dia 10 de junho no Estádio Olímpico Atatürk, na Turquia.

Confira abaixo os confrontos das oitavas da Champions: