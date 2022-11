Com Lukaku, Bélgica divulga convocados para a Copa do Mundo de 2022

Algoz do Brasil no último Mundial, a seleção belga ainda conta com outros nomes importantes, como o goleiro Thibaut Courtois, o meio-campista Kevin De Bruyne e o atacante Eden Hazard

EFE/EPA/JULIEN WARNAND Lukaku é a estrela da seleção belga e está confirmado no Mundial do Catar



O treinador Roberto Martínez confirmou nesta quinta-feira, 10, que o atacante Romelu Lukaku representará a Bélgica na Copa de 2022. Mesmo machucado, o centroavante da Inter de Milão estará na delegação que viajará ao Catar em busca do título inédito. Algoz do Brasil no último Mundial, disputado na Rússia, a seleção belga ainda conta com outros nomes importantes, como o goleiro Thibaut Courtois (Real Madrid), o meio-campista Kevin De Bruyne (Manchester City) e o atacante Eden Hazard (Real Madrid). A principal ausência na relação é Divock Origi (Milan), frequentemente chamado pelo técnico espanhol. Cabeça de chave do Grupo F, os belgas enfrentam Croácia, Marrocos e Canadá na fase inicial. A estreia será diante dos canadenses, no dia 23 de novembro, no Estádio Ahmad Bin Ali.

Confira os 26 convocados da Bélgica: