Alemanha convoca herói de 2014 e joia de 17 anos para Copa do Catar; confira a lista

O técnico Hansi Flick, por outro lado, não poderá contar com os atacantes lesionados Marco Reus (Borussia Dortmund) e Timo Werner (RB Leipzig)

Reprodução/ Twitter @dfb Thomas Muller tentará conquistar sua segunda Copa do Mundo no Catar



O técnico Hansi Flick divulgou na manhã desta quinta-feira, 10, a lista dos 26 convocados para defender a seleção alemã na Copa do Mundo do Catar, marcada para acontecer entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Entre as ausências mais impactantes estão os atacantes lesionados Marco Reus (Borussia Dortmund) e Timo Werner (RB Leipzig) – o primeiro também perdeu o Mundial de 2014, disputado no Brasil, por problemas físicos. O treinador germânico, por outro lado, convocou o herói do tetracampeonato. Autor do gol do título no Maracanã, Mario Gotze (Eintracht Frankfurt) está de volta ao grupo após um longo período. Mais um destaque é o jovem Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), chamado para o torneio da Fifa com apenas 17 anos. Na relação, alguns jogadores históricos, como o goleiro Manuel Neuer e o meia-atacante Thomas Muller, ambos do Bayern de Munique, também foram confirmados. Na chave E, os alemães enfrentam Espanha, Japão e Costa Rica. A estreia está marcada para o dia 23 de novembro, diante dos japoneses, no Khalifa International Stadium.

Confira os 26 convocados abaixo: