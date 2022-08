Comissão da seleção passará por Brasil, México e Europa para observar jogadores

O técnico Tite e sua equipe irão acompanhar, até o dia 28 de agosto, dez jogos distribuídos

Reprodução/CBF Tite é o atual treinador da seleção brasileira



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 17, a agenda de observações da comissão técnica da seleção para definir os últimos detalhes da lista de convocados para a Copa do Mundo de 2022, marcada para acontecer 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. O técnico Tite e sua equipe irão acompanhar, até o dia 28 de agosto, dez jogos distribuídos entre Brasil, Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra, França e México. “Não podemos estar fechados porque 100 dias é um período longo e estamos falando de uma Copa diferente das outras em diversos aspectos, especialmente físicos, com jogos de três em três dias. Cabe à nossa comissão, dentro dos nossos limites éticos, orientarmos os atletas para buscarem a melhor preparação e levantarmos o máximo de informações. Os atletas competem lealmente entre eles e sabem disso”, disse Tite, em entrevista ao site da CBF.

Veja a agenda de observações: