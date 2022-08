Bolsonaro recebe presente de Neymar e dá conselho para craque do PSG: ‘Siga firme’

O presidente da República se comparou ao camisa 10 da seleção brasileira e desejou sorte ao craque

Reprodução/Twitter/@jairbolsonaro Jair Bolsonaro foi presenteado por Neymar



Jair Bolsonaro (PL) usou sua conta no Twitter na noite deste sábado, 13, para agradecer um presente enviado por Neymar. De acordo com o presidente da República, o craque do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira enviou uma bola autografada. “Valeu pelo presente, Neymar! Parabéns pelo jogão de hoje!”, disse o chefe do Executivo, exaltando a atuação do atacante na vitória do PSG por 5 a 2 sobre o Montpellier, pela 2ª rodada do Campeonato Francês 2022/2023 – o brasileiro marcou duas vezes no confronto. Mais do que exibir o presente, Bolsonaro também se comparou a Neymar e aconselhou o craque a não se importar com as críticas. “Com a graça de Deus, este será o seu ano. Estamos todos na torcida! Conselho de quem também apanha bastante: siga firme na sua missão e que se exploda os que querem o teu mal! Que eles virem combustível para que você e seus companheiros cresçam ainda mais! Vocês têm a total confiança do povo brasileiro e é isso que importa. Um forte abraço!”, finalizou.