Comitê da Copa do Mundo 2022 desmente imagem com regras de convivência no Catar; entenda 

Em comunicado oficial, os organizadores do Mundial afirmam que a arte que circula nas redes sociais contém ‘informações factualmente incorretas’

Reuters Copa do Mundo 2022 será realizada no Catar entre 20 de novembro e 18 de dezembro



O Comitê da Copa do Mundo 2022 publicou uma nota, nesta quinta-feira, 6, desmentindo a veracidade de uma imagem que passou a circular nas redes sociais. Nela, os organizadores do Mundial supostamente estabelecem uma série de regras para que “se respeite a cultura e a religião do Catar“, como não ingerir bebida alcoólica, homossexualidade e evitar namorar em público, por exemplo – veja ao final da matéria. No comunicado oficial, no entanto, o Comitê afirmou que a arte contém “informações factualmente incorretas” e pede para o público não confie em outras fontes. “A arte ‘Qatar Welcomes You’ que está circulando nas redes sociais não faz parte de nenhuma fonte oficial e contém informação factualmente incorreta. Nós pedimos fortemente aos fãs e visitantes que confiem somente em fontes oficiais dos organizadores do torneio para aviso de viagem para a Copa do Mundo deste ano no Catar. O Supremo Comitê para Entrega e Legado, a Copa do Mundo de 2022 e a Fifa em breve vão divulgar um guia extensivo que contesta muitas das informações que estão circulando”, disse.

De acordo com o Comitê da Copa do Mundo, todos os visitantes são bem-vindos no Catar, país que receberá o torneio entre 20 de novembro e 18 de dezembro deste ano. “Organizadores do torneio têm sido claros desde o início de que todo mundo é bem-vindo para visitar o Catar e curtir a Copa do Mundo de 2022. O Catar sempre foi uma nação aberta, tolerante e acolhedora. Fãs internacionais e visitantes durante a Copa do Mundo poderão experimentar isso em primeira mão”, finalizou. País de religião muçulmana, o Catar costuma proibir o consumo de álcool e demonstrações públicas de afeto. Durante o Mundial, porém, algumas regras serão mais flexíveis. Os torcedores poderão ingerir álcool dentro de hotéis, clubes e na fan zone.