Ranking da Fifa: Brasil aumenta diferença na liderança em última atualização antes da Copa; confira

A seleção brasileira ampliou a vantagem para a segunda colocada Bélgica com as vitórias sobre Gana e Tunísia

Damien MEYER / AFP Richarlison marcou nos últimos dois amistosos da seleção brasileira



A Fifa realizou nesta quinta-feira, 6, a última atualização de seu ranking antes da disputa da Copa do Mundo 2022, marcada para acontecer entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. Líder, a seleção brasileira ampliou a vantagem para a segunda colocada Bélgica com as vitórias sobre Gana e Tunísia. Agora, a Amarelinha soma 1841,3 pontos, contra 1816,71 dos belgas, que viram a pontuação diminuir com a derrota para a Holanda e a queda na fase de grupos da Liga das Nações. Atual vencedora da Copa América e da Finalíssima, a Argentina (1733,88) permanece no terceiro lugar, seguida de França (1759,78) e Inglaterra (1728,47). Entre os dez melhores países, a única mudança envolveu a Itália. Fora do Mundial, a “Azzurra” subiu para a sexta colocação, deixando a Espanha em sétimo.

Rivaldo do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a Suíça subiu uma posição, ficando em 14º na última atualização antes do torneio. Já a Sérvia, primeira adversária da seleção brasileira no Catar, saltou duas colocações, passando a figurar no 19º lugar do ranking. O outro adversário da Canarinho é Camarões, que saiu 43ª para a 28ª posição, ainda que tenha sido derrotado por Coreia do Sul e Uzbequistão nos últimos amistosos. Para estabelecer o ranking, a Fifa mantém o critério do algoritmo, considerando várias situações, como resultado do jogo, número de gols e tipo de partida. Amistosos realizados fora da data Fifa, por exemplo, equivalem a pontuação mínima de cinco pontos. Já uma vitória em um confronto válido a partir das quartas de final de uma Copa do Mundo chega a somar 60 pontos.