Copa 2022: conheça os oito estádios do Mundial do Catar e veja onde o Brasil vai jogar

EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL O Luisail será o estádio que receberá a final da Copa do Mundo de 2022



A Copa do Mundo 2022 está marcada para começar em três semanas, no dia 20 de novembro, com a partida entre Catar e Equador, válida pela primeira rodada do Grupo A. O jogo de abertura será realizado no Al Bayt, situado na cidade de Al Khor, a 35 km de Doha. A estreia do Brasil, por sua vez, está agendada para 24 de novembro, diante da Sérvia, no Estádio Lusail, o maior do país e também palco da grande final. Ao todo, a competição será disputada em oito arenas, sendo todas localizadas nos arredores da capital — prova disso é que a seleção brasileira não precisará mudar de hotel ao longo do campeonato. Luxuosos, os estádios contam com tecnologia de ponta e sistemas de refrigeração avançados para amenizar as altas temperaturas da região. A forma como o Catar construiu os empreendimentos, no entanto, é questionada pela comunidade global. De acordo com o jornal britânico “The Guardian”, ao menos 6,5 mil trabalhadores imigrantes morreram desde o início das obras, em 2014. Já um relatório elaborado pela organização do evento aponta que 37 óbitos ocorreram no período, sendo 34 delas classificadas como “não trabalhistas”, termo contestado por especialistas.

Al Bayt

Palco da abertura da Copa do Mundo 2022, o Al Bayt é inspirado nas bayt al sha’ar, tendas historicamente usadas por povos nômades no Catar e na região do Golfo. Localizado na cidade de Al Khor, a 35 km do centro de Doha, o estádio é o mais distante da capital. Para o Mundial de 2022, a arena terá capacidade de 60 mil pessoas, cumprindo a exigência da Fifa. Após o torneio, entretanto, este número será reduzido para 32 mil. Além da estreia do torneio, o Al Bayt também receberá o esperado duelo entre Espanha e Alemanha, outros quatro jogos da fase de grupos e três do mata-mata.

Jogos que acontecerão no Al Bayt

20/11/2022, às 13h – Qatar x Equador (partida de estreia da Copa)

​23/11/2022, às 07h – Marrocos x Croácia

​25/11/2022, às 16h – Inglaterra x Estados Unidos

27/11/2022, às 16h – Espanha x Alemanha

29/11/2022, às 12h – Holanda x Catar

01/12/2022, às 16h – Costa Rica x Alemanha

04/12/2022, às 16h – A definir x A definir (oitavas de final)

​10/12/2022, às 16h – A definir x A definir (quartas de final)

14/12/2022, às 16h – A definir x A definir (semifinal)

Al Janoub

Com capacidade para 40 mil pessoas, o Al Janoub foi construído na cidade costeira de Al Wakrah, a 23 km da capital Doha. Inspirado em uma concha no meio das dunas, em razão da proximidade com o mar, o estádio também foi projetado como homenagem aos dhow, que são os barcos de pesca de pérolas — um dos símbolos mais icônicos da região. Local da estreia da França na Copa do Mundo, o Al Janoub também vai sediar outras cinco partidas da fase de grupos, além de uma das oitavas de final.

Jogos que acontecerão no Al Janoub

22/11/2022, às 16h – França x Austrália

24/11/2022, às 07h – Suíça x Camarões

26/11/2022, às 07h – Tunísia x Austrália

28/11/2022, às 07h – Camarões x Sérvia

30/11/2022, às 12h – Austrália x Dinamarca

02/12/2022, às 12h – Gana x Uruguai

05/12/2022, às 12h – A definir x A definir (oitavas de final)

Áhmad Bin Ali

O Áhmad Bin Ali fica situado na cidade de Al Rayyan, que faz divisa com a capital e é conhecida como “porta de entrada do deserto” — grande parte do território é formado por desertos. Casa do Al Rayyan, um dos principais clubes do país, o estádio foi reconstruído para a Copa do Mundo e inaugurado no final do ano passado — o Mundial de Clubes, por exemplo, foi disputado no local. Para o torneio da Fifa, o Áhmad Bin Ali poderá receber até 40 mil pessoas por partida. Chama atenção que o local também abriga o The Mall of Qatar, um novo shopping dentro do estádio.

Jogos que acontecerão no Áhmad Bin Ali

21/11/2022, às 16h – Estados Unidos x País de Gales

23/11/2022, às 16h – Bélgica x Canadá

25/11/2022, às 07h – País de Gales x Irã

27/11/2022, às 07h – Japão x Costa Rica

29/11/2022, às 16h – País de Gales x Inglaterra

01/12/2022, às 12h – Croácia x Bélgica

03/12/2022, às 16h – A definir x A definir (oitavas de final)

Al Thumama

Localizado em Doha, o Al Thumama foi inspirado no tradicional gahfiya, um chapéu trançado que constitui uma parte importante do traje tradicional da região. Construído especialmente para a Copa de 2022, o estádio comporta 40 mil pessoas e receberá partidas de gigantes, como Espanha, Holanda e Bélgica, além de duelos válidos pelas oitavas e quartas de final.

Jogos que acontecerão no Al Thumama:

21/11/2022, às 13h – Senegal x Holanda

23/11/2022, às 13h – Espanha x Costa Rica

25/11/2022, às 10h – Catar x Senegal

27/11/2022, às 10h – Bélgica x Marrocos

29/11/2022, às 16h – Irã x Estados Unidos

01/12/2022, às 12h – Canadá x Marrocos

04/12/2022, às 12h – A definir x A definir (oitavas de final)

10/12/2022, às 12h – A definir x A definir (quartas de final)

Education City

O Education City receberá grandes craques internacionais durante a fase de grupos, como o francês Kylian Mbappé, o português Cristiano Ronaldo e o uruguaio Luis Suárez. Situado em uma área escolar e universitária em Doha, o estádio é moderno, possui um sistema de refrigeração e comporta 40 mil pessoas. Após a realização da Copa do Mundo, o governo do Catar pretende reduzir a capacidade da arena pela metade e transformar o local em um importante espaço para os estudantes locais.

Jogos que acontecerão no Education City:

22/11/2022, às 10h – Dinamarca x Tunísia

24/11/2022, às 10h – Uruguai x Coreia do Sul

26/11/2022, às 10h – Polônia x Arábia Saudita

28/11/2022, às 10h – Coreia do Sul x Gana

30/11/2022, às 12h – Tunísia x França

02/12/2022, às 12h – Coreia do Sul x Portugal

06/12/2022, às 10h – A definir x A definir (oitavas de final)

09/12/2022, às 12h – A definir x A definir (quartas de final)

Khalifa International

Primeira grande arena esportiva do país, o Khalifa International foi inaugurado em 1976 e já foi chamado pelos organizadores da Copa do Mundo de “estádio mais amado do Catar”. De acordo com historiadores, o Khalifa tem relação direta com o Brasil — ele teria sido construído graças a uma visita do elenco do Santos, com Pelé, ao país. Reformado para o torneio da Fifa, o local acomoda 40 mil torcedores, conta com um sistema de resfriamento e será palco de oito partidas: seis da fase inicial, uma das oitavas de final e outra válida pela disputa do terceiro lugar. Vale destacar que ele também faz parte de um empreendimento maior que inclui o centro aquático olímpico do Catar, além do parque Villaggio Malle o hotel The Torch Doha.

Jogos que acontecerão no Khalifa Internacional:

21/11/2022, às 10h – Inglaterra x Irã

23/11/2022, às 10h – Alemanha x Japão

25/11/2022, às 13h – Holanda x Equador

27/11/2022, às 13h – Croácia x Canadá

​29/11/2022, às 12h – Equador x Senegal

01/12/2022, às 16h – Japão x Espanha

03/12/2022, às 12h – A definir x A definir (oitavas de final)

17/12/2022, às 12h – A definir x A definir (disputa do terceiro lugar)

Estádio 974

O 974 fica localizado às margens do Golfo, em Ras Abu Aboud, cidade situada a 7 km do centro da capital Doha. Construído com o uso de módulos de aço e exatos 974 containers, o estádio homenageia o comércio marítimo do Catar e também dá o nome do código internacional telefônico do país. Temporário, ele comporta 40 mil pessoas e será destruído após a realização do Mundial. Na segunda rodada da fase de grupos, a seleção brasileira conhecerá a arena, já que enfrentará a Suíça no local.

Jogos que acontecerão no Estádio 974:

22/11/2022, às 13h – México x Polônia

24/11/2022, às 13h – Portugal x Gana

26/11/2022, às 13h – França x Dinamarca

28/11/2022, às 13h – Brasil x Suíça

30/11/2022, às 16h – Polônia x Argentina

02/12/2022, às 16h – Sérvia x Suíça

05/12/2022, às 16h – A definir x A definir (oitavas de final)

Lusail

Maior estádio da Copa do Mundo 2022, com capacidade para 80 mil pessoas, o Lusail será o principal palco do torneio e receberá jogos de todas as fases, incluindo a final. Localizada em uma cidade homônima, que fica a 15 km de Doha, a arena foi projetada como uma rica representação do mundo árabe, exibindo embarcações, tigelas e peças de arte da região em seu design. A seleção brasileira jogará, no mínimo, duas vezes no Lusail. A primeira será na estreia, diante da Sérvia, pela primeira rodada, em 24 de novembro. Oito dias depois, os comandados de Tite enfrentam Camarões, pelo encerramento do Grupo G.

Jogos que serão disputados no Lusail: