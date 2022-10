Copa do Mundo 2022: Seleção da Austrália grava vídeo e cobra Catar por direitos humanos 

Vários jogadores dos “Socceroos” aparecem nas imagens manifestando preocupação pelo tratamento dado aos trabalhadores imigrantes

MICHAEL BRADLEY / AFP Seleção da Austrália gravou vídeo para cobrar o Catar sobre direitos humanos



A seleção australiana de futebol divulgou um vídeo nesta quinta-feira, 27, cobrando o Catar a adotar reformas legais a favor dos direitos humanos, incluindo a descriminalização das relações entre pessoas do mesmo sexo, semanas antes do início da Copa do Mundo. Vários jogadores dos “Socceroos” aparecem nas imagens – postadas nas redes sociais oficiais da seleção que está no grupo D da competição -, manifestando preocupação pelo tratamento dado aos trabalhadores imigrantes, após as denúncias pela morte de milhares deles, que trabalharam nas obras para a Copa. “Há valores universais que deveriam definir o futebol, valores como respeito, dignidade, confiança. Quando representamos nossa nação, desejamos encarnar esses valores”, afirma o capitão dos “Socceroos”, o goleiro Matt Ryan. O meia Denis Genreau, destaca, por sua vez, que a seleção australiana é uma das 32 participantes da Copa do Mundo que apoiam “plenamente os direitos das pessoas LGBTI+”. “Mas, no Catar, as pessoas não são libres para amar a pessoa que escolham. Abordar essas questões não é fácil, e não temos todas as respostas”, disse o jogador, nascido na França.

Os jogadores da seleção australiana também pedem que o Catar deixe “um legado que perdure”, com a adoção de reformas mais contundentes em favor do respeito das comunidades sexualmente diversas e os trabalhadores imigrantes. “Isso deveria incluir a criação de um centro de recursos para imigrantes, soluções efetivas para aqueles a quem foram negados direitos e a descriminalização de todas as relações entre pessoas do mesmo sexo”, diz o também meia Jackson Irvine. A Federação Australiana de Futebol emitiu hoje um comunicado, em que reconhece que o Qatar adotou “reformas legislativas e têm progressos significativos”, mas que espera que as autoridades do país cumpram a promessa de garantir segurança à comunidade LGBTI+ depois da Copa. “Como o esporte mais multicultural, diverso e inclusivo de nosso país, acreditamos que todos deveriam poder se sentir seguros e realmente ser quem são”, diz a nota oficial.

A message from the Socceroos. pic.twitter.com/Sd2R6ej8kK — Socceroos (@Socceroos) October 26, 2022

*Com informações da Agência EFE