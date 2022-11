Copa do Mundo 2022: Jogador recusa convocação da Austrália para seguir disponível para a Itália 

Com nacionalidade australiana e italiana, Cristian Volpato ainda pensa em jogar um Mundial pela ‘Azzurra’

Reprodução/Twitter/@ASRomaEN Cristian Volpato recusou convocação da Austrália para vestir a camisa da Itália no futuro



O atacante Cristian Volpato, da Roma, protagonizou um caso curioso às vésperas da Copa do Mundo 2022. O jovem de 18 anos, que tem nacionalidade australiana e italiana, decidiu recusar o convite para jogar o Mundial do Catar pela Austrália – a convocação foi divulgada nesta terça-feira, 8. O motivo? O jogador quer permanecer no radar da “Azzurra”, seleção que defende desde as categorias de base, mas que não se classificou para o torneio. “Até às 23h de ontem, estive tentando convencê-lo a se juntar à equipe, disse que ele estava entre os 26 convocados para o Mundial. Me respondeu que queria pensar e falar com as pessoas próximas, para entender o que era melhor para a carreira dele”, contou o técnico da Austrália, Graham Arnold, em entrevista coletiva. “Mais tarde, ele decidiu recusar a minha oferta”, completou o comandante, logo após divulgar a lista final para a Copa.

Arnold ainda afirmou que, após ouvir Volpato, preferiu focar nos jogadores que fazem parte da relação de convocados. “Cristian não queria tomar uma decisão tão grande, e está tudo bem”, garantiu o técnico. O jovem fará aniversário na próxima terça-feira, 15, e nasceu em Camperdown, cidade nos arredores de Sydney, na Austrália. A primeira equipe do jogador foi o Milan, que passou a defender nas divisões de base. Depois disso, ele passou pelos times australianos Sydney United 58, Sydney FC e Western Sydney Wanderers, até chegar na Roma, em 2020. Volpato participou de quatro jogos com a seleção italiana sub-19 e um com a sub-20, tendo marcado dois gols nestas partidas. Vale lembrar que, de acordo com a Fifa, um atleta não pode trocar de seleção após fazer uma estreia na equipe profissional.

Confira os convocados para defender a seleção australiana na Copa do Mundo:

Goleiros: Matt Ryan (Copenhague-DIN), Andrew Redmayne (Sydney FC-AUS) e Danny Vukovic (Central Coast Mariners-AUS).

Defensores: Milos Degenek (Columbus Crew-EUA), Aziz Behich (Dundee United-ESC), Joel King (OB-DIN), Nathaniel Atkinson e Kye Rowles (Hearts-ESC), Fran Karacic (Brescia-ITA), Harry Souttar (Stoke City-ING), Bailey Wright (Sunderland-ING) e Thomas Deng (Albirex Niigata-JAP).

Meias: Aaron Mooy (Celtic-ESC), Jackson Irvine (St. Pauli-ALE), Ajdin Hrustic (Verona-ITA), Keanu Baccus (St. Mirren-ESC), Cameron Devlin (Hearts-ESC) e Riley McGree (Middlesbrough-ING).

Atacantes: Awer Mabil (Cádiz-ESP), Mathew Leckie e Jamie Maclaren (Melbourne City-AUS), Martin Boyle (Hibernian-ESC), Jason Cummings, Garang Kuol (Central Coast Mariners-AUS), Mitchell Duke (Fagiano Okayama-JPN) e Craig Goodwin (Adelaide United-AUS).

*Com informações da Agência EFE