Arboleda é liberado, treina com elenco do São Paulo e vive expectativa de disputar a Copa do Mundo  

Rubens Chiri / saopaulofc.net Arboleda está se recuperando de uma grave lesão



Robert Arboleda deu um passo importante em seu processo de recuperação na tarde desta terça-feira, 25, ao ser liberado para treinar com o restante do elenco do São Paulo. Fora dos gramados desde julho, quando rompeu os ligamentos do tornozelo em uma partida com o Palmeiras, o zagueiro participou da primeira atividade após a vitória por 2 a 1 sobre o Juventude. Com o avanço da recuperação, o defensor pode voltar a campo nesta reta final do Brasileirão, a cinco rodadas do fim. A principal preocupação de Arboleda é se recuperar totalmente a tempo de defender sua seleção na Copa do Mundo de 2022. O Equador será o primeiro time a ir a campo, ao lado do anfitrião Catar, no jogo de abertura do Mundial, marcado para as 13 horas do dia 20 de novembro (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt. No treino desta terça-feira, o técnico Rogério Ceni contou também com o retorno de Diego Costa. Após passar cerca de um mês se recuperando de uma tendinite, o jovem defensor de 23 anos treinou normalmente e pode até ser relacionado para o jogo contra o Atlético-GO, às 19 horas de quinta-feira, no Morumbi. Com 47 pontos, o Tricolor está vivo na briga por uma vaga ao menos na fase preliminar da Copa Libertadores da América.

*Com informações do Estadão Conteúdo