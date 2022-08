Fifa pretende antecipar início dos confrontos na Copa do Mundo 2022

Partida entre Catar e Equador, prevista para ocorrer na segunda-feira, dia 21 de novembro, poderá acontecer um dia antes; decisão ainda depende da chancela do Conselho da entidade que se reunirá nesta semana

Reprodução/Twitter/@FIFAWorldCup Copa do Mundo de 2022, que acontecerá no Catar, poderá ser antecipada em um dia



A Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) planeja alterar a data de início dos confrontos da Copa do Mundo deste ano, que acontecerá no Catar. Atualmente, de acordo com o calendário divulgado pela entidade, o primeiro confronto entre as nações que disputarão o torneio – entre Holanda e Senegal – está previsto para acontecer às 7h de Brasília (13h locais), antes da cerimônia de abertura. Na sequência, o segundo jogo do campeonato mundial de seleções prevê o confronto entre Inglaterra e Irã às 10h de Brasília (16h locais). Por fim, a seleção anfitriã deverá enfrentar o Equador, 13h de Brasília (19h locais), logo após a cerimônia de abertura. Este terceiro jogo está sendo cotado para acontecer no domingo, 20 de novembro, antecipando, assim, o início da Copa 2022 em um dia. A hipótese agrada a direção da federação internacional, que considera adequado a realização do primeiro jogo com a presença dos donos da casa e logo após a cerimônia de abertura. A mudança ainda depende do aval do Bureau do Conselho da Fifa – órgão formado pelos presidentes das seis confederações continentais -, que se reunirá nesta quinta-feira, 11, para debater sobre o tema. Tanto Catar quanto Equador concordaram em antecipar o confronto entre as seleções.