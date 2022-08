Copa do Mundo 2022: Comissão diz que deputados não vão acompanhar seleção brasileira no Catar 

Após especulações de que parlamentares iriam até o Catar acompanhar o torneio da Fifa, a Comissão do Esporte negou a informação e disse que o requerimento visa ‘contribuir com propostas legislativas’

Lucas Figueiredo/CBF Neymar marcou na vitória da seleção brasileira sobre o Japão



A Câmara dos Deputados emitiu um comunicado na noite da última segunda-feira, 8, esclarecendo alguns pontos envolvendo a criação de um grupo para acompanhar a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022. Após especulações de que parlamentares iriam até o Catar acompanhar o torneio da Fifa, a Comissão do Esporte negou a informação e disse que o requerimento visa “contribuir com propostas legislativas, coletadas a partir de reuniões de trabalho com a CBF ou audiências públicas por meio de videoconferência”. Segundo o texto, assinado pelo presidente da comissão, Delegado Pablo (AM-União), não há menção a nenhuma viagem ao exterior na proposta do deputado federal José Rocha (União-BA).

Confira a nota na íntegra:

Em razão das dúvidas provocadas pelo Requerimento nº 32/2022, de autoria do deputado José Rocha, que “requer a constituição de Grupo de Trabalho, no âmbito da Comissão do Esporte, para acompanhar a preparação da Seleção Brasileira de futebol masculino para a Copa do Mundo”, cabe a esta Comissão esclarecer:

1 – O requerimento teve como objetivo a criação de um Grupo de Trabalho com o propósito de acompanhar as etapas de preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo e contribuir com propostas legislativas, coletadas a partir de reuniões de trabalho com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ou audiências públicas por meio de videoconferência, no âmbito da Comissão do Esporte; e

2 – Importante ressaltar que, no texto do requerimento, não há menção a nenhuma viagem ao exterior e qualquer interpretação nesse sentido é mera especulação. O requerimento trata apenas das etapas preparatórias da seleção brasileira de futebol masculino para a disputa da Copa do Mundo.

Deputado Delegado Pablo

Presidente da Comissão do Esporte