Fifa rejeita recursos do Chile e confirma Equador na Copa do Mundo de 2022

ALBERTO VALDES / POOL / AFP Byron Castillo, do Equador, marcando Jean Meneses, do Chile, durante partida das Eliminatórias Sul-Americanas



A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 16, que seu Comitê de Apelação rejeitou os recursos apresentados pela Associação Nacional de Futebol do Chile (ANFP), confirmando o Equador na Copa do Mundo de 2022. Os chilenos entraram com pedido de desclassificação dos equatorianos alegando a convocação indevida do jogador Byron Castillo, que teria nascido na Colômbia, mas atuado pela La Tri nas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial do Catar. Na investigação da entidade que rege o futebol, no entanto, nenhuma irregularidade foi constatada. “Com base na documentação recebida, entre outras considerações, foi considerado que o jogador deve ser considerado possuidor de nacionalidade equatoriana permanente, de acordo com o artigo 5, parágrafo 1 do Regulamento de Aplicação dos Estatutos da Fifa”, disse o Comitê. Presidente da Federação Equatoriana de Futebol, Francisco Egas comemorou o resultado final do julgamento. “Em silêncio, seguimos defendendo o que ganhamos em campo!”, declarou. Agora, a opção da ANFP é recorrer à Corte Arbitral do Esporte, a última instância da Justiça desportiva no mundo. Assim, até o momento, a abertura do torneio segue marcada para 20 de novembro, entre Catar e Equador, pelo Grupo A. Holanda e Senegal são os outros países da chave.