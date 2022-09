‘Daniel Alves não tem condições de estar na seleção brasileira neste momento’, diz auxiliar de Tite

Fábio Mahseredjian, no entanto, não descartou a presença do jogador do Pumas (México) na lista final para o Mundial do Catar

Reprodução/Instagram/@danialves Daniel Alves não foi convocado para defender a seleção nos amistosos contra Gana e Tunísia



Daniel Alves foi uma das principais ausências da lista de convocados da seleção brasileira para os amistosos contra Gana e Tunísia, os últimos antes da disputa da Copa do Mundo do Catar. Em entrevista coletiva, ao ser questionado sobre o tema, o técnico Tite preferiu conceder a palavra ao preparador físico Fábio Mahseredjian. De acordo com o auxiliar, o lateral-direito não reúne condições físicas para vestir as cores da Amarelinha na Data Fifa de setembro. O profissional, no entanto, não descartou a presença do jogador do Pumas (México) na lista final para o Mundial, que acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. “O Dani chegou ao México e cinco dias após fez sua estreia. Não teve pré-temporada. Teve uma gastroenterite que o fez perder massa magra. Isso, claramente, afetou sua performance no estado físico. Sabemos que ele pode fazer, mas neste momento não se encontra em condições de estar conosco para estes dois jogos. Mas se tratando da Copa do Mundo ele pode voltar, sim”, declarou.

Tite, por sua vez, falou sobre as convocações de Pedro e Everton Ribeiro, destaques do Flamengo na Libertadores da América – o Rubro-Negro fará a final diante do Athletico-PR. “Pedro já fez parte e já jogou. Inclusive estava convocado antes do Richarlison e não veio. A gente está sempre comentando para estarem no mais alto nível. Compete a nós mostrar o atleta que o que tem que fazer é estar no seu melhor. Depois é escolha, depois é o nosso papel. Pedro especificamente é um ‘9’ de área terminal. Jogador da última bola, jogador da conclusão. É o Fred atual. Tem grande capacidade de construção. Contra uma equipe que joga muito atrás, fechada, precisa de jogadas de lado que te permitam um gol de cabeça. O gol contra o Vélez mostra isso”, disse o técnico, que admitiu uma disputa por vaga entre Everton Ribeiro e Philippe Coutinho. “Em cima da retomada de alto desempenho do Everton e do Flamengo de uma forma geral ele eleva o nível técnico dos atletas. Esta sintonia entre preparação física e ajuste técnico e tático ele faz esta evolução. Eles concorrem sim. É um grande jogador. O Couto é um extraordinário jogador”, completou.