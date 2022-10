Fifa vai remunerar clubes com jogadores convocados para a Copa do Mundo 2022; veja valores

Segundo a entidade, receberão a compensação as equipes em que o futebolista tenha atuado nos dois anos anteriores ao Mundial deste ano

ANTÔNIO CARLOS MAFALDA/MAFALDA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro deverá ser convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo 2022



A Fifa anunciou nesta terça-feira, 11, que vai remunerar os clubes que cederem jogadores para a disputa da Copa do Mundo 2022, que será realizada entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. De acordo com o comunicado, a entidade calcula distribuir 209 milhões de dólares (R$ 1.08 bilhão) para os times espalhados pelo planeta. Para ter acesso ao valor, as equipes terão de usar a chamada Plataforma de Futebol Profissional, tendo direito ao pagamento de 10 mil dólares (R$ 52 mil) para cada dia que seus atletas estiverem à disposição de uma seleção nacional no Mundial – o período também engloba os dias de preparação para a competição. Segundo a Fifa, receberão a compensação os clubes em que o futebolista tenha atuado nos dois anos anteriores à Copa. “O Programa de Ajudas a Clubes faz parte de um amplo acordo entre a Fifa e a Associação de Clubes Europeus (ECA. Foi criado originalmente para a Copa do Mundo de 2010 e, em 2015, foi ampliado para incluir os Mundiais de 2018 e 2022”, indicou a entidade. No Brasil, algumas agremiações devem ser contempladas, como Palmeiras e Flamengo, por exemplo. O Alviverde tem Weverton constantemente convocado por Tite, enquanto o Rubro-Negro carioca pode ser representado por Pedro e Everton Ribeiro.