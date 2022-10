Liga dos Campeões: Lesionado, Messi será desfalque do PSG contra o Benfica

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 11, em busca da liderança do Grupo H e vaga nas oitavas de final

Reprodução/PSG Messi sentiu dores na panturilha no jogo da semana passada e está sendo poupado



Autor de belo gol no empate por 1 a 1 com o Benfica, em Portugal, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na semana passada, Messi deixou o jogo no estádio da Luz com dores na panturrilha. Ele foi desfalque diante do Reims no Campeonato Francês, no fim de semana e não entrará em campo nesta terça-feira, 11, no Parc des Princes para o jogo de volta contra os portugueses. O argentino está com receio de agravar a lesão e pediu para não jogar. De olho na Copa do Mundo, na qual se despedirá com a Argentina, o camisa 30 do PSG achou temeroso voltar tão rápido aos gramados e teve seu pedido atendido pelo técnico Christophe Galtier. “Leo Messi está muito melhor, muito confiante, mas ainda tem essa sensação desagradável e preferiu não jogar. Se ele estará presente contra o Olympique de Marselha? Vamos ver como as coisas se desenvolvem esta semana, mas é altamente provável”, disse Galtier em entrevista coletiva. O treinador não adiantou quem será o substituto do argentino, mas reconheceu que terá de reformular o ataque. “Será necessário encontrar outras conexões para trazer perigo à defesa, mas sim, sua ausência muda certas coisas na parte ofensiva”, admitiu. Para encaminhar a vaga no Grupo H, o PSG precisa ganhar dos portugueses para abrir três pontos de vantagem na liderança – ambos estão com 7, diante de 3 da Juventus, que enfrenta o lanterna e zerado Maccabi Haifa.

*Com informações do Estadão Conteúdo